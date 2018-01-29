В Пхенчхан поедут 17 российских тренеров по фристайлу

Стал известен полный состав российской делегации на Олимпийские игры в Пхенчхане. Если в лыжах, коньках и скелетоне с командами поедут всего по одному специалисту, то в фристайле – сразу 17. Это самое большое тренерское российское представительство во всех видах спорта. Любопытно, что общее число спортсменов-фристайлистов в нашей команде – 22.

МОК опубликовал список 80 российских тренеров, допущенных к Олимпиаде-2018