18:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

В Пхенчхан поедут 17 российских тренеров по фристайлу

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Стал известен полный состав российской делегации на Олимпийские игры в Пхенчхане. Если в лыжах, коньках и скелетоне с командами поедут всего по одному специалисту, то в фристайле – сразу 17. Это самое большое тренерское российское представительство во всех видах спорта. Любопытно, что общее число спортсменов-фристайлистов в нашей команде – 22.

МОК опубликовал список 80 российских тренеров, допущенных к Олимпиаде-2018

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (3)
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vsvtjo

Вот вообще не удивлен

19:41

Dimik1976

Меньше чем спортсменов? Странно...

18:54