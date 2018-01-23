У МОК нет вопросов к фристайлистам

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов отметил, что все лидеры национальной сборной выступят на Олимпийских играх в Корее. Он добавил, что в состав команды вошли 22 человека по всем дисциплинам.

- Вопросов по допуску со стороны МОК к нашему виду спорта нет, - сказал Курашов. - У нас в заявке 22 спортсмена. Мы будем бороться на Олимпиаде во всех дисциплинах - и лыжная акробатика, и могул, ски-кросс, слоупстайл, хаф-пайп. В каждой дисциплине будем претендовать на максимально высокие места. Мы рады, что МОК и ФИС объективно отнеслись к нашим выступлениям.

- Но квот же всего 25?

- Да, три места мы не заполним.

- Как вообще относитесь к появлению новых списков?

- Вы же знаете, что сейчас работает комиссия МОК. Олимпийский комитет России с ней взаимодействует. И до 28 числа мы будем понимать окончательные составы сборных. Мы в постоянном контакте с ОКР и международной федерацией.

- Но при этом ряд ведущих спортсменов остались без приглашений на Игры. Выглядит это не очень красиво.

- Да, с грустью наблюдаем, как в других видах спорта не подтверждено участие тех, кто мог бы конкурировать на Олимпиаде. Это удручает, оставляет неприятное впечатление. Но даже в таких условиях мы должны бороться и отстаивать свои права. (Антон БАБОШИН)

Сегодня стало известно, что МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"