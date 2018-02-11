14:00 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Столярова, Рахимова и Пертахия вышли в финал могула на Олимпиаде


Россиянки Екатерина Столярова, Регина Рахимова и Марика Пертахия на Олимпиаде в Пхенчхане гарантировали себе место в финале соревнований в могуле. Финал стартует в 15.00 по московскому времени.

Олимпиада-2018

Фристайл

Женщины

Могул

Квалификация 2

1. Тесс Джонсон (США) - 75,33

2. Екатерина СТОЛЯРОВА (Россия) - 73,40

3. Джакара Энтони (Австралия) - 73,35

4. Регина РАХИМОВА (Россия) - 72,82

5. Хедвиг Вессель (Норвегия) - 71,66

6. Сео Чун Хва (Корея) - 71,58

7. Марика ПЕРТАХИЯ (Россия) - 70,43

8. Жюстин Дюфур-Лапуант  (Канада) - 69,53

9. Катарина Ферстер (Германия) - 69,38

10. Мади Химбери (Австралия) - 69,36

11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
Медальный зачет Олимпиады-2018

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!