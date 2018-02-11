Столярова, Рахимова и Пертахия вышли в финал могула на Олимпиаде

Россиянки Екатерина Столярова, Регина Рахимова и Марика Пертахия на Олимпиаде в Пхенчхане гарантировали себе место в финале соревнований в могуле. Финал стартует в 15.00 по московскому времени.
Олимпиада-2018
Фристайл
Женщины
Могул
Квалификация 2
1. Тесс Джонсон (США) - 75,33
2. Екатерина СТОЛЯРОВА (Россия) - 73,40
3. Джакара Энтони (Австралия) - 73,35
4. Регина РАХИМОВА (Россия) - 72,82
5. Хедвиг Вессель (Норвегия) - 71,66
6. Сео Чун Хва (Корея) - 71,58
7. Марика ПЕРТАХИЯ (Россия) - 70,43
8. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) - 69,53
9. Катарина Ферстер (Германия) - 69,38
10. Мади Химбери (Австралия) - 69,36
11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018