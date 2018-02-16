Орлова и Никитина - в финале 2 в лыжной акробатике

Россиянки Александра Орлова и Любовь Никитина вышли в финал 2 лыжной акробатики на Олимпиаде в Пхенчхане. Накануне Орлова стала первой в квалификации.

Еще одна представительница России Кристина Спиридонова не попала в девятку сильнейших и завершила борьбу.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Акробатика

Финал 1

1. Анна Гуськова (Белоруссия) - 94,15

2. Сюй Мэнтао (Китай) - 91,00

3. Алла Цупер (Белоруссия) - 90,82

4. Кун Фаньюй (Китай) - 89,77

5. Александра ОРЛОВА (Россия) - 89,28

6. Чжан Синь (Китай) - 87,25

7. Любовь НИКИТИНА (Россия) - 85,68...

11. Кристина СПИРИДОНОВА (Россия) - 57,64

​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018