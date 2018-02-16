Орлова и Никитина - в финале 2 в лыжной акробатике

Россиянки Александра Орлова и Любовь Никитина вышли в финал 2 лыжной акробатики на Олимпиаде в Пхенчхане. Накануне Орлова стала первой в квалификации.
Еще одна представительница России Кристина Спиридонова не попала в девятку сильнейших и завершила борьбу.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Акробатика
Финал 1
1. Анна Гуськова (Белоруссия) - 94,15
2. Сюй Мэнтао (Китай) - 91,00
3. Алла Цупер (Белоруссия) - 90,82
4. Кун Фаньюй (Китай) - 89,77
5. Александра ОРЛОВА (Россия) - 89,28
6. Чжан Синь (Китай) - 87,25
7. Любовь НИКИТИНА (Россия) - 85,68...
11. Кристина СПИРИДОНОВА (Россия) - 57,64