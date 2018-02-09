Максим Буров: "Опасаемся, что болельщики будут нас фотографировать с российскими флагами"

Российский фристайлист Максим Буров отметил, что команда почувствовала праздничную атмосферу во время церемонии открытия Олимпиады-2018. По его словам, в сборной немного обеспокоены тем, что болельщики будут фотографировать спортсменов с флагами России, которые МОК запретил к использованию на Играх в Пхенчхане.
- Это очень праздничное чувство, - приводит Олимпийская информационная система слова Бурова. - Я впервые на церемонии открытия, так что это здорово. У нас фантастический командный дух - все веселятся и фотографируются. Все счастливы. Мы надеемся на лучшее на этой Олимпиаде.
Очень приятно, что болельщики оказывают нам поддержку. Немного тревожно, что фанаты придут с российскими флагами. Возможно, они будут фотографировать нас рядом с флагами, поэтому мы немножко обеспокоены этим. Но для меня радостно, что наши болельщики приедут сюда, что они не отказались от нас, не бросили в трудные времена.
inspire
scotioti Печально, конечно-же, что он так говорит. Надеюсь это молодость и глупость в нём говорит... =============== не он боялся в комнате триколор вешать, типа из за провокаций? тоже тогда сказал, что хочется верить, что это молодость ...
19:28
HarryAngel
правильно..увидел флаг, беги наутек и ори "провокация", айм олимпик афлет фром раша бат нот рашен майселф
17:50
Rome22
трус....
17:36
wolfwolk
пэтриот
17:36
ОАР-овцы -- гоу хоум
Будут, обязательно будут!!!! Вас же просили "проявить патриотизм" и остаться в РФ. Так, нет, вас -- шабашников за денюжками потянуло... Вот теперь и тряситесь... Пи/Си:: Может, исчо и арестуют...
17:20
scotioti
Печально, конечно-же, что он так говорит. Надеюсь это молодость и глупость в нём говорит...
17:17
rashlim
Каких чудаков на неявную букву набрали в команду... опасается он.
17:15
kolos249
Если опасаешься этого - откажись от российского гражданства и спи спокойно.
17:06