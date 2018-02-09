Максим Буров: "Опасаемся, что болельщики будут нас фотографировать с российскими флагами"

Российский фристайлист Максим Буров отметил, что команда почувствовала праздничную атмосферу во время церемонии открытия Олимпиады-2018. По его словам, в сборной немного обеспокоены тем, что болельщики будут фотографировать спортсменов с флагами России, которые МОК запретил к использованию на Играх в Пхенчхане.

- Это очень праздничное чувство, - приводит Олимпийская информационная система слова Бурова. - Я впервые на церемонии открытия, так что это здорово. У нас фантастический командный дух - все веселятся и фотографируются. Все счастливы. Мы надеемся на лучшее на этой Олимпиаде.

Очень приятно, что болельщики оказывают нам поддержку. Немного тревожно, что фанаты придут с российскими флагами. Возможно, они будут фотографировать нас рядом с флагами, поэтому мы немножко обеспокоены этим. Но для меня радостно, что наши болельщики приедут сюда, что они не отказались от нас, не бросили в трудные времена.

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