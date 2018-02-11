19-летняя Ляффон - олимпийская чемпионка в могуле

Француженка Перрин Ляффон завоевала золото Олимпиады-2018 в могуле. Серебро завоевала Жюстин Дюфур-Лапуант из Канады, бронза - у Юлии Галышевой из Казахстана. Россиянки не пробились в финал Регина Рахимова и Екатерина Столярова не пробились в финал.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Могул
Финал 3
1. Перрин Ляффон (Франция) - 78,65
2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) - 78,56
3. Юлия Галышева (Казахстан) - 77,40
4. Джакара Энтони (Австралия) - 75,35
5. Бриттени Кокс (Австралия) - 75,08
6. Анди Нод (Канада) - не финишировала
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Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
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Соседей поздравляю
16:31 11 февраля