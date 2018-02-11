19-летняя Ляффон - олимпийская чемпионка в могуле

Француженка Перрин Ляффон завоевала золото Олимпиады-2018 в могуле. Серебро завоевала Жюстин Дюфур-Лапуант из Канады, бронза - у Юлии Галышевой из Казахстана. Россиянки не пробились в финал Регина Рахимова и Екатерина Столярова не пробились в финал.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Могул

Финал 3

1. Перрин Ляффон (Франция) - 78,65

2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) - 78,56

3. Юлия Галышева (Казахстан) - 77,40

4. Джакара Энтони (Австралия) - 75,35

5. Бриттени Кокс (Австралия) - 75,08

6. Анди Нод (Канада) - не финишировала

11 февраля на Олимпиаде. Live! //

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