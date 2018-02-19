15:45 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Стоит ли футболистам волноваться о положительной допинг-пробе Крушельницкого? Отвечает Слуцкий

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Анастасия БРЫЗГАЛОВА и Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ.Инсайд "СЭ": в деле Крушельницкого возможна диверсия

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игрыотметил, что положительная допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого не должна сказаться на будущем других атлетов из России.

- Стоит ли футболистам волноваться о положительной допинг-пробе Крушельницкого? Сейчас говорят о том, что и на летних Играх Россия может выступать без флага.

- Во всем мире есть презумпция невиновности. Я не понимаю, как санкции в отношении отдельного спортсмена могут распространяться на страну, поэтому не вижу тут никакой взаимосвязи. Для меня очень странно, когда за отдельного спортсмена отвечают атлеты из других видов спорта. Это и несправедливо, и, мне кажется, юридически неверно. (Игорь РАБИНЕР)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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egoshin-alex

Да он не в теме совсем. Презумпцию поперли несколько лет назад.

18:07 19 февраля

Препод

Да уберите этого Слуцкого - он никто проиграл -все ! И не имеет право на свое мнение даже в футболе !

16:06 19 февраля

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