Стоит ли футболистам волноваться о положительной допинг-пробе Крушельницкого? Отвечает Слуцкий

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, отметил, что положительная допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого не должна сказаться на будущем других атлетов из России.

- Стоит ли футболистам волноваться о положительной допинг-пробе Крушельницкого? Сейчас говорят о том, что и на летних Играх Россия может выступать без флага.

- Во всем мире есть презумпция невиновности. Я не понимаю, как санкции в отношении отдельного спортсмена могут распространяться на страну, поэтому не вижу тут никакой взаимосвязи. Для меня очень странно, когда за отдельного спортсмена отвечают атлеты из других видов спорта. Это и несправедливо, и, мне кажется, юридически неверно. (Игорь РАБИНЕР)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018