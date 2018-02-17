Российские керлингистки проиграли США на Олимпиаде-2018

Российские керлингистки проиграли сборной США в круговом турнире Олимпиады-2018 - 6:7. Команда скипа Виктории Моисеевой уступила в экстраэнде в один камень.
Для россиянок это поражение стало третьим на Олимпиаде при одной победе. Команда занимает 7-е место после четырех сессий.
Керлинг
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Женщины
Круговой турнир
Россия - США - 6:7
Япония - Китай - 6:7
Швейцария - Швеция - 7:8
Дания - Великобритания - 6:7
aech_63
Глупые Barbie dolls не должны играть в "шахматы на льду". Бесславный слив пендоскам
09:42
mallwen
Чемодан, вокзал, домой.
09:26
oleg.bob
Команда Моисеевой- не то пальто!
07:26
alexway.67
Цель всех последних соревнований: Моисеева и Сидорова соревнуются между собой кто может из них выступить ХУЖЕ
07:17
Доктор со стажем
Это - днище, зачем ехали?
07:00
Andre_Saratov
Слабая игра команды Моисеевой и ее самой. Причем даже в случае победы на американками, она выглядела бы случайной. Не понял тактику 9-го энда, когда 2 наших камня стояли лучше, принялись снимать гарды, вместо дальнейшего усложнения. Боялись, что последний бросок не будет ничего решать. У США Нина Рот сама столько ошибалась, что не выиграть данный матч задача была трудная. Но справились) Шансы минимальны.
06:21
alekstsm
Опять, на одни и те же грабли. Почему не рисковали в 10 энде??? Кто нибудь подскажите им, что в экстра энде выигрывает тот, у кого последний камень.
06:18