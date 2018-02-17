06:09 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Российские керлингистки проиграли США на Олимпиаде-2018

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Российские керлингистки проиграли сборной США в круговом турнире Олимпиады-2018 - 6:7. Команда скипа Виктории Моисеевой уступила в экстраэнде в один камень.

Для россиянок это поражение стало третьим на Олимпиаде при одной победе. Команда занимает 7-е место после четырех сессий.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Женщины

Круговой турнир

Россия - США - 6:7

Япония - Китай - 6:7

Швейцария - Швеция - 7:8

Дания - Великобритания - 6:7

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КОММЕНТАРИИ (7)
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aech_63

Глупые Barbie dolls не должны играть в "шахматы на льду". Бесславный слив пендоскам

09:42

mallwen

Чемодан, вокзал, домой.

09:26

oleg.bob

Команда Моисеевой- не то пальто!

07:26

alexway.67

Цель всех последних соревнований: Моисеева и Сидорова соревнуются между собой кто может из них выступить ХУЖЕ

07:17

Доктор со стажем

Это - днище, зачем ехали?

07:00

Andre_Saratov

Слабая игра команды Моисеевой и ее самой. Причем даже в случае победы на американками, она выглядела бы случайной. Не понял тактику 9-го энда, когда 2 наших камня стояли лучше, принялись снимать гарды, вместо дальнейшего усложнения. Боялись, что последний бросок не будет ничего решать. У США Нина Рот сама столько ошибалась, что не выиграть данный матч задача была трудная. Но справились) Шансы минимальны.

06:21

alekstsm

Опять, на одни и те же грабли. Почему не рисковали в 10 энде??? Кто нибудь подскажите им, что в экстра энде выигрывает тот, у кого последний камень.

06:18

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