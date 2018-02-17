Российские керлингистки проиграли США на Олимпиаде-2018

Российские керлингистки проиграли сборной США в круговом турнире Олимпиады-2018 - 6:7. Команда скипа Виктории Моисеевой уступила в экстраэнде в один камень.

Для россиянок это поражение стало третьим на Олимпиаде при одной победе. Команда занимает 7-е место после четырех сессий.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Женщины

Круговой турнир

Россия - США - 6:7

Япония - Китай - 6:7

Швейцария - Швеция - 7:8

Дания - Великобритания - 6:7