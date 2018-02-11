Максим Андрианов: "Нас хорошо встретили, а условия в Корее просто шикарные"

Бобслеист Максим Андрианов рассказал о встрече российских олимпийцев в Корее, а также об условиях проживания. Бобслеисты разыграют медали на Олимпиаде в Пхенчхане 19, 21 и 25 февраля.
– Встретили хорошо! Вообще, корейцы дружелюбный народ: очень жизнерадостные, позитивные, все улыбаются, – цитирует Life.ru Андрианова. – Встретили нас флажками и дружескими возгласами – все как полагается.
Условия тут просто отличные, даже можно сказать – шикарные. Все доступно, не надо куда-то далеко ходить. Деревня небольшая, но очень уютная. Из еды тут есть буквально все: от местной национальной кухни до обычных фастфудов типа гамбургеров и пиццы. Так что каждый найдет что-то по вкусу, я – точно.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1087326/v_olimpiiskoi_dierievnie_shikarno_rasskazyvaiet_i_pokazyvaiet_bobslieist_andrianov