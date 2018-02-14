Дмитрий Попов включен в заявку на Олимпиаду-2018 в качестве резервиста

Федерация бобслея России (ФБР) включила бобслеиста Дмитрия Попова в число спортсменов, которым требуется приглашение на Олимпиаду-2018, в качестве резервиста. Ранее стало известно, что Попов и конькобежец Сергей Грязцов были допущены на Олимпийские игры-2018, но в итоге их не оказалось в списке российских спортсменов, которые поехали в Пхенчхан.

- В список отстраненных, как нам объявили, Попов попал по ошибке, - цитирует "Р-Спорт" Попова. - Мы подавали его в числе других на аккредитацию. Планировали его в качестве резерва на случай, если откажут кому-то из пилотов. В Корею он, конечно, не приедет. Пилоты у нас как раз есть, нам не хватает разгоняющих, чтобы собрать вторую четверку.

В мужском бобслее россияне завоевали две квоты для участия в Олимпийских играх, их заняли экипажи пилотов Максима Андрианова и Алексея Стульнева, выступавших в Кубке мира. МОК не допустил до участия в Играх лидера сборной России по бобслею пилота Александра Касьянова.

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