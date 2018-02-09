Силантьева и Ткаченко примут участие в церемонии открытия Олимпиады

Российских горнолыжников на церемонии открытия Олимпиады представят Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко.

Церемония открытия состоится в Пхенчхане в пятницу. В состав российской команды по горнолыжному спорту на Играх включены Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Силантьева и Ткаченко.

– На церемонию открытия у нас пойдут две девочки – Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко. Хорошилов и Андриенко еще не приехали (в Пхенчхан), – цитирует РИА Новости старшего тренера женской сборной Анастасию Попкову.