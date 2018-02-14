Косовский горнолыжник: "Видел, как другие падают, и решил доехать до конца"

Первый косовский участник зимних Олимпиад горнолыжник Албин Тахири поделился впечатлениями от своего исторического старта. Во вторник 28-летний спортсмен занял 37-е место в суперкомбинации.

– Трасса была очень ледяной, поэтому у меня было много проблем, – передает SBS слова Тахири. – Но когда увидел, как другие парни падают один за другим, я решил доехать до конца во что бы то ни стало, потому что это было первое выступление сборной Косово.

Я живу в Словении. ​​Там есть горы, но инфраструктура очень плохая. Подъемники действительно старые, склон все время не готов. Поэтому чаще всего я тренируюсь в Австрии и Италии.