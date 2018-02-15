Анастасия Силантьева: "Я показала средний результат в гигантском слаломе на Олимпиаде-2018"

Российская горнолыжница Анастасия Силантьева отметила, что не расстроена своим выступлением на Олимпийских играх-2018. Спортсменка также добавила, что показала средний результат.

- Не сказать, что я очень довольна, но и не сказать, что очень огорчена, - цитируют "РИА Новости" Силантьеву. - Я старалась, боролась. Мне кажется, что результат средний. Задачей на Олимпиаде было показать свой максимум. Я стартовала всего два этапа Кубка мира, у меня опыт таких соревнований не велик. Чувствуется уровень соревнований, на старте просто нереальные переживания. Хочется попытаться успокоиться, но все равно я не могу сказать, что поборола свое волнение.

Напомним, что Силантьева стала 30-й в женском гигантском слаломе на Олимпиаде-2018.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018