В Германии подтвердили убийство спортсмена из России

Представитель полиции города Ной-Ульм Юрген Краутвальд подтвердил факт преступления, совершенного 18 ноября. Он не стал называть имя убитого, отметив, что речь идет о человеке, которого в СМИ называют россиянином. Ранее сообщалось, что в Германии был застрелен многократный чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев.

- 18 ноября в Ной-Ульме убили 37-летнего гражданина, его имя мы не раскрываем, однако в СМИ его связывают со спортсменом из России, - приводит ТАСС слова Краутвальда. - После убийства мы создали следственную группу, в которой работают 25 сотрудников. Сейчас мы получили несколько улик, оцениваем их важность в порядке приоритета. Активно сотрудничаем с властями соседней земли Баден-Вюртемберг.