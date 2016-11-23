Чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев убит в Германии

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев был застрелен в Ной-Ульме, утвреждает Augsburger Allgemeine. Убийство произошло в пятницу, 18 ноября. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в российского спортсмена у подъезда дома, после чего скрылся с места преступления на автомобиле.

За свою карьеру Мусалаев провел 17 боев в кикбоксинге и 15 поединков в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. С 2013-го он с супругой и тремя детьми проживал в Германии.