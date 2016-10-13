13:45 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Пресс-секретарь Емельяненко: "Дочь Федора избежала попадания в реанимацию и чувствует себя хорошо"

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
0
0
0
 
Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО и Владимир ПУТИН.Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко

Пресс-секретарь Федора Емельяненко Юлия Куклина подтвердила  "СЭ" факт нападения на несовершеннолетнюю дочь прославленного бойца ММА в Москве. В то же время она добавила, что ребенку удалось избежать попадания в реанимацию, и она чувствует себя хорошо.

– Действительно факт нападения на дочь Федора Емельяненко имел место – сказала Куклина. – На данный момент девочка чувствует себя хорошо, в реанимацию она не попадала. С инцидентом разбираются правоохранительные органы. Сейчас ведется проверка. Ни одно предположение в СМИ не подтверждено в компетентных органах. Пока не следует делать какие-либо выводы, а тем более распускать слухи. О результатах расследования будет объявлено. Семья Емельяненко не дает комментарии по этому вопросу.

Напомним, накануне сообщили, что на 16-летнюю дочь Емельяненко напали возле дома в Москве. Неизвестный ударил девочку в живот, спину и грудь. После инцидента ребенка госпитализировали.

Все о происшествии - Кто напал на дочь Федора Емельяненко?

0
0
0


Материалы REN-TV

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ