Пресс-секретарь Емельяненко: "Дочь Федора избежала попадания в реанимацию и чувствует себя хорошо"

Пресс-секретарь Федора Емельяненко Юлия Куклина подтвердила "СЭ" факт нападения на несовершеннолетнюю дочь прославленного бойца ММА в Москве. В то же время она добавила, что ребенку удалось избежать попадания в реанимацию, и она чувствует себя хорошо.

– Действительно факт нападения на дочь Федора Емельяненко имел место – сказала Куклина. – На данный момент девочка чувствует себя хорошо, в реанимацию она не попадала. С инцидентом разбираются правоохранительные органы. Сейчас ведется проверка. Ни одно предположение в СМИ не подтверждено в компетентных органах. Пока не следует делать какие-либо выводы, а тем более распускать слухи. О результатах расследования будет объявлено. Семья Емельяненко не дает комментарии по этому вопросу.

Напомним, накануне сообщили, что на 16-летнюю дочь Емельяненко напали возле дома в Москве. Неизвестный ударил девочку в живот, спину и грудь. После инцидента ребенка госпитализировали.

Все о происшествии - Кто напал на дочь Федора Емельяненко?