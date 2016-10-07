Отец 10-летнего бойца, нокаутированного в Грозном, думал, что у детей будут шлемы

Отец 10-летнего Дамира Шевхужева, который был нокаутирован своим сверстником Ахмадом Кадыровым на скандальном турнире в Грозном, отметил, что сын чувствует себя хорошо и не получил никаких травм. По словам Замрата Шевхужева, это уже второй поединок между мальчиками – первый прошел в Сочи и проводился по детским правилам.

Напомним, что показательные детские бои на турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat-2016 раскритиковал президент Союза MMA России Федор Емельяненко. Его слова, в свою очередь, вызвали бурю негодования со стороны организаторов и участников турнира, а также главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

– Как чувствует себя сын? Ничего, отлично, – цитирует Замрата Шевхужева allfight.ru. – Сейчас они на пути домой. И моя супруга, и все дети были в гостях у самого Кадырова, общались с его детьми. Все было хорошо организовано. Дети отдохнули. Лично я доволен тем, как был организован прием. Они приезжают сегодня вечером примерно. И тогда я уже узнаю, что думают жена, родители других детей и сами дети.

– Давно ваш сын занимается единоборствами?



– Больше полугода. Мы с супругой решали, куда его отдать. Растет пацан, ему надо уметь защитить себя – отдали в ММА. В тот момент вообще мысли не было, что он может выступать на каких-то чемпионатах. Просто хотели, чтобы он мог за себя постоять.



– Как поступило предложение поехать на гран-при "Ахмат"?



– Они же до этого к нам в Сочи приезжали. Представители "Ахмата" позвонили нашему тренеру, предложили организовать спарринги. И первый бой между ними был здесь. Мне супруга позвонила и сказала, что приехали чеченские ребята – и хотят посоревноваться с нашими. Мы тогда не знали, что это дети Кадырова. А потом они нас уже пригласили в Грозный.



– Как закончился первый бой?



– Так же, естественно. Говорю, там профессиональные бойцы, по сути.



– Ваш сын тогда проиграл нокаутом?



– Нет, не нокаутом. Поборолись они – и Дамир по очкам проиграл.



– На боях в Сочи у детей была защитная экипировка?



– Да. Шлем и, кажется, защита ног. Я думал, что в Грозном будет тот же формат, ведь это тоже было заявлено как показательные выступления. Не могу сказать, почему не было экипировки в этот раз.



– Зачем нужны выступления по ММА 10-летнему мальчику?



– Нас пригласили – мы были не против. Я не могу сказать, что там было что-то нечестно. Просто у Кадырова дети дольше этим видом спорта занимаются.



– У вас не возникает вопроса – зачем вашему сыну, который меньше года ходит в секцию, бой с мальчиком, который опытнее и заведомо сильнее?



– Понятно, что там мальчик профессиональнее. Но у меня такая мысль была: чтобы он вышел на бой – и после этого был мотивирован пробиться вперед, готовиться к реваншу. Что касается результата боя – это ведь дети. Мне кажется, там ничего сверхъестественного не случилось. Неприятно, конечно, что сын проиграл этот бой за 14 секунд. Но ничего – я думаю, еще чуть потренируемся, я его поднатаскаю – и мы этот пояс заберем.



– То есть вы хотите третий бой?



– По-любому. По-любому заберем пояс.

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