Москвичи выиграли общекомандный зачет чемпионата России по ММА

Сборная Москвы завоевала первое место в общекомандном зачете на чемпионате России по ММА, который прошел в Ростове-на-Дону. Вторыми стали спортсмены Центрального федерального округа, а третье место заняла команда Уральского федерального округа.

Победители и серебряные призеры личного зачета сформируют национальную сборную для участия в чемпионате мира и чемпионате Европы соответственно. (Елена СОБОЛЬ)

Ростов-на-Дону

Чемпионат России

до 56,7 кг

1. Магомед Даитбегов (Москва)

2. Магомедрасул Шейхмагомедов (ЦФО)

3. Магомедгаджи Сиражудинов (СКФО), Андрей Цой (ДВФО)

до 61,2 кг

1. Гаджимурад Заваев (УРФО)

2. Шарапудин Магомедов (ПФО)

3. Омар Нурмагомедов (СКФО), Шамиль Абдулхамидов (Москва)

до 65,8 кг

1. Абдулмуталип Гайирбегов (ЦФО)

2. Наби Ашурлаев (СКФО)

3. Рашид Курбанов (ЮФО), Владимир Егоян (ЮФО)

до 70,3 кг

1. Али Абдулхаликов (ЦФО)

2. Ислам Омаров (УРФО)

3. Гаджи Рабаданов (УРФО), Магомед Абдусаламов (Москва)

до 77,1 кг

1. Магомед Магомедкиримов (Москва)

2. Устармагомед Гаджидаудов (УРФО)

3. Шамиль Мусаев (ЦФО), Камал Магомедов (ЦФО)

до 84 кг

1. Гамзат Хирамагомедов (Москва)

2. Магомед Шахрудинов (УРФО)

3. Магомед Умалатов (ЮФО), Магомед Мутаев (УРФО)

до 93 кг

1. Муслим Магомедов (СКФО)

2. Гаджимурад Баширов (Москва)

3. Шамиль Гамзатов (Москва), Насрудин Насрудинов (ЦФО)

свыше 93 кг

1. Анатолий Малыхин (ЦФО)

2. Салимгерей Расулов (Москва)

3. Ризван Куниев (СКФО), Евгений Гончаров (ЮФО)