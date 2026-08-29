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Чемпионат мира по дзюдо 2028 года пройдет в швейцарской Лозанне

Чемпионат мира по дзюдо 2028 года пройдет в Лозанне

Руслан Минаев

Международная федерация дзюдо (IJF) и Швейцарская федерация дзюдо подписали соглашение о проведении чемпионата мира 2028 года в Лозанне, сообщает пресс-служба IJF.

«Доверие, оказанное Швейцарии Международной федерацией дзюдо — это одновременно честь и ответственность. После турниров Большого шлема 2026 и 2027 годов чемпионат мира 2028 года позволит нам развивать дзюдо во всех его аспектах: спортивное мастерство, участие, инклюзивность и вдохновение для нового поколения спортсменов. Мы хотим, чтобы это событие оставило неизгладимый след в истории Лозанны, кантона Во и швейцарского дзюдо в целом», — сказал президент Швейцарской федерации дзюдо Сергей Ашванден.

В ноябре 2025 года IJF вернула российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

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