Крылов обратился в UFC с просьбой организовать бой с Эдиловым

Украинский боец Никита Крылов обратился в UFC, в частности к главе организации Дане Уайту, с просьбой организовать поединок с чеченцем Абдул-Керимом Эдиловым. Ранее Крылов, вступившись за Федора Емельяненко, предложил Эдилову выйти на ринг UFC и решить все разногласия там. Эдилов ответил на это согласием.
- В России случилась одна история, после которой нам с Эдиловым нужно провести поединок, - написал Крылов в Instagram. - Думаю, как бы ни закончился мой бой с Мишей, организовать этот поединок весной 2017-го не станет большой проблемой. Мы оба согласны. Надеюсь на вашу помощь.
Крылов вызвал Эдилова на бой в UFC за критику в адрес Емельяненко
Тогда зафиксируем все и закончим на этом писать в instagram:@danawhite @UFC In Russia, there was a story, after which we have to spend with @abdul_kerim_edilov a fight. I think no matter how my fight with Misha will finish, it's not a big deal to organise this match in the spring of 2017. We both agree. I hope you will help. @danawhite @UFC В России случилась одна история, после которой нам с @abdul_kerim_edilov нужно провести поединок. Думаю, как бы ни закончился мой бой с Мишей, организовать этот поединок весной 2017-го не станет большой проблемой. Мы оба согласны. Надеюсь на вашу помощь.