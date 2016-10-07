Крылов обратился в UFC с просьбой организовать бой с Эдиловым

Украинский боец Никита Крылов обратился в UFC, в частности к главе организации Дане Уайту, с просьбой организовать поединок с чеченцем Абдул-Керимом Эдиловым. Ранее Крылов, вступившись за Федора Емельяненко, предложил Эдилову выйти на ринг UFC и решить все разногласия там. Эдилов ответил на это согласием.

- В России случилась одна история, после которой нам с Эдиловым нужно провести поединок, - написал Крылов в Instagram. - Думаю, как бы ни закончился мой бой с Мишей, организовать этот поединок весной 2017-го не станет большой проблемой. Мы оба согласны. Надеюсь на вашу помощь.

Крылов вызвал Эдилова на бой в UFC за критику в адрес Емельяненко