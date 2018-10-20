Супербой Исмаилов - Минеев. Поединок завершился ничьей

На "ЦСКА-арене" в рамках турнира Fight Nights Global 90 состоялся бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. По итогам пяти раундов была зафиксирована ничья. По судейским запискам: 48-46 за Минеева, 48-46 за Исмаилова, 48-48.
Почетным гостем турнира стал известный тренер, отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, который принял участие в награждении.
Стоит отметить, что данный бой должен был пройти еще в марте, но Минеев получил травму.
⚡FIGHT NIGHTS GLOBAL 90 | 🇷🇺Магомед Исмаилов (Россия) - 🇷🇺Владимир Минеев (Россия) 🇷🇺Magomed Ismailov (Russia) - 🇷🇺Vladimir Mineev (Russia) 👤 @maga_isma 👤@mineevmma #FNG90 #всенаfightnights #fightnights#fightnightsglobal #fng #mma#вместемысильнее #матчтв #мма#лучшебытьчемказаться#всенаfightnights #всенаматч #спорт 📺Полное видео боя смотрите в наших группах в социальных сетях и на нашем YouTube канале FIGHT NIGHTS TV.