Супербой Исмаилов - Минеев. Поединок завершился ничьей

На "ЦСКА-арене" в рамках турнира Fight Nights Global 90 состоялся бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. По итогам пяти раундов была зафиксирована ничья. По судейским запискам: 48-46 за Минеева, 48-46 за Исмаилова, 48-48.

Почетным гостем турнира стал известный тренер, отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, который принял участие в награждении.

Стоит отметить, что данный бой должен был пройти еще в марте, но Минеев получил травму.