Олег Тактаров: "Отмена боя с Митрионом станет большим плюсом для Емельяненко"

Российский боец Олег Тактаров выразил уверенность в том, что отмена поединка между Мэттом Митрионом и Федором Емельяненко положительно скажется на Последнем Императоре. Бой не состоялся, потому что у американца были найдены камни в почках.

- Думаю, что отмена боя станет большим плюсом для Емельяненко. Он сейчас провел хороший тренировочный цикл, набрал форму, - приводит ТАСС слова Тактарова. - Теперь у него будет еще больше времени на улучшение своих кондиций, и шансы на удачное выступления явно повысятся. Не факт, что он сто процентов выиграет, но Федор сможет показать себя.

Это как в футболе - команда проиграла, но тренер остался доволен показанной игрой. В бою бывает то же самое, любая ошибка может испортить противостояние. Но при этом боец все сделал правильно и остался доволен собой.