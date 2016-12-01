Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор получил боксерскую лицензию в Калифорнии, сообщает MMAFighting.com. Стоит отметить, что в течение этого года неоднократно появлялись слухи о возможном поединке между ирландцем и боксером Флойдом Мейуэзером-младшим. Кроме того, Макгрегор объявил о паузе в карьере в ММА до лета.

- Макгрегор получил лицензию сегодня и удостоверение, - отметил исполнительный директор Спортивной комиссии штата Калифорния Энди Фостер. - В настоящее время он является боксером в Калифорнии.