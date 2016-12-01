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Макгрегор получил боксерскую лицензию в Калифорнии

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Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор получил боксерскую лицензию в Калифорнии, сообщает MMAFighting.com. Стоит отметить, что в течение этого года неоднократно появлялись слухи о возможном поединке между ирландцем и боксером Флойдом Мейуэзером-младшим. Кроме того, Макгрегор объявил о паузе в карьере в ММА до лета.

- Макгрегор получил лицензию сегодня и удостоверение, - отметил исполнительный директор Спортивной комиссии штата Калифорния Энди Фостер. - В настоящее время он является боксером в Калифорнии.

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