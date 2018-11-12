Макгрегор может встретится с Малиньяджи

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор свой следующий бой может провести против боксера Поли Малиньяджи. Об этом сообщил промоутер Эдди Херн в интервью iFl TV. По его словам, на таком поединке можно заработать хорошие деньги, и он уже говорил на этот счет с представителями Макгрегора.

Напомним, что Поли Малиньяджи – это американский боксер итальянского происхождения, который помогал Конору готовиться к боксерскому бою с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Вначале все шло хорошо, пока бойцы не разругались. Говорят, Конору не понравилось, как Поли выкладывался на тех спаррингах.

37-летний Малиньяджи уже завершил карьеру.