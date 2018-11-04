Кормье задушил Льюиса и сохранил титул UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье победил Деррика Льюиса удушающим приемом во втором раунде. Поединок состоялся в рамках шоу UFC 230 в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден".

Для Кормье это была первая защита титула в тяжелом весе. Он является первым бойцом, которому удалось защитить два пояса. Кроме тяжелого веса, американец обладает трофеем в полутяжелой категории.

Эта победа стала для Кормье 22-й в ММА при одном поражении.