Хабиб Нурмагомедов: "Мозги - это самая главная часть спортсмена"

Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, ставший специальным гостем чемпионата России по ММА, ответил на вопросы юных спортсменов. Боец заявил, что умение мыслить быстро и хладнокровно – очень важное качество спортсмена.

Во встрече приняли участие более 400 детей. Юных спортсменов интересовало все: от отвлеченных тем про покупку новых авто – и до самых актуальных вопросов про планы на дальнейшую карьеру. За лучшие вопросы Нурмагомедов вручил участникам футболки со своим автографом, самые креативные болельщики смогли сделать селфи с чемпионом и пожать ему руку.

– Я первый раз в Челябинске, сразу после моего боя мы договорились, что я прилечу сюда, потому что я планировал турне по России, и в это турне входил и ваш город, – заявил Нурмагомедов после встречи. – На чемпионате России у меня выступали два близких друга. Это Магомед Шахрудинов (93 кг) и Касум Касумов (61,2 кг), конечно, и других ребят я знаю хорошо, но именно с этими спортсменами я дружу и тренируюсь.

Я старался подробно, развернуто отвечать на все вопросы, было очень много детей. Я хотел, чтобы они поняли, что успех просто так не приходит, нужно много тренироваться, трудиться, долго к этому идти. Я советовал, чтобы дети тренировались, слушались своих родителей, учились, потому что глупые спортсмены никому не интересны. Нужно учится. Мозги – это самая главная часть спортсмена. Нужно, чтобы ты всегда хладнокровно и грамотно мыслил, всегда принимал решения в той или иной ситуации.

В ММА предел мечтаний – это чемпионский пояс UFC. Я бы сказал, что я показал пример, что живя и тренируясь здесь, можно добиться пояса UFC. И стать чемпионом. Теперь у ребят есть пример, пусть тренируются и стремятся. Скажу сразу: легко не будет. И пусть они не станут чемпионами UFC, но достойными сыновьями своих родителей, своей страны, они обязаны быть.

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