Нурмагомедов не планирует менять весовую категорию

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует менять весовую категорию. Спортсмен отметил, что не видит в этом смысла.

– Будет разумно Макса Холлоуэя наверх поднять (в более тяжелую весовую категорию. - Прим. "СЭ"), – цитирует ТАСС Нурмагомедова. – В легком весе много соперников, с кем получился бы более громкий бой, чем с ним. Я не вижу смысла переходить в другой вес, терять здоровье на весогонке. Так что я не планирую переходить, останусь в весе 70 кг.

Нурмагомедов в начале апреля 2018 года победил американца Эла Яквинту в поединке в Нью-Йорке и стал чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 26 побед и ни одного поражения в ММА.