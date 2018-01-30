Хабиб Нурмагомедов: "Когда я выиграю у Фергюсона, Макгрегору придется встать в очередь"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что после победы над Тони Фергюсоном не станет настаивать на бое с Конором Макгрегором. По словам россиянина, у ирландца слишком мало боев в легком весе, чтобы претендовать на титул чемпиона.

– Когда я выиграю Фергюсона, я сделаю Макгрегора немного скромнее, ему придется встать в очередь, – цитирует BJ Penn Нурмагомедова. – У него всего один бой в легком весе. И после этого он хочет бороться за титул? Нет, нет. Когда я стану чемпионом, я скажу: "Эй, а кто следующий соперник? У кого есть пять, шесть или семь побед подряд? Они должны бороться за титул, но не ты". Посмотрим, что будет дальше. Но я не думаю, что он станет со мной драться. В его команде понимают, что произойдет.