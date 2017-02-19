11:59 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Федор Емельяненко: "Мне нужна пара месяцев, чтобы подготовиться к новому бою"

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Боец ММА Федор Емельяненко заявил, что для подготовки к новому бою ему понадобится два месяца. Также он подтвердил, что отказался от варианта с заменой противника на шоу Bellator 172. Перед началом вечера боев стало известно, что поединок россиянина против Мэтта Митриона был перенесен. У американца были обнаружены камни в почках.

- О дате боя Скотт объявит в ближайшее время, - приводит пресс-служба Bellator слова Емельяненко. - Мне, чтобы хорошо подготовиться, нужна пара месяцев, так что это может быть май-июнь, мы будем обсуждать это со Скоттом. Он организовывает соревнования и дает мне возможность выступать.

Скотт Кокер: "Постараемся сделать так, чтобы бой Емельяненко прошел в ближайшие пару месяцев" //
Камни в почках. Бой Емельяненко отменен //
Емельяненко может потерять на отмене боя порядка полумиллиона долларов //
Лаваль может стать следующим соперником Емельяненко

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