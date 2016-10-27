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Адвокат Александра Емельяненко опроверг информацию об условно-досрочном освобождении

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Адвокат Александра Емельяненко Кахабер Долбадзе опроверг информацию об условно-досрочном освобождении спортсмена из колонии. По его словам, боец, ранее осужденный за насильственные действия сексуального характера, продолжает отбывать наказание.

– Нет, не могу подтвердить, потому что он не освобождался, – приводит "Р-Спорт" слова Долбадзе. – У меня нет такой информации. Это не соответствует действительности. Разговоры разные идут, но пока по факту он не освободился.

Напомним, в 2015 году суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.

Александр Емельяненко условно-досрочно освобожден из колонии //
Александр Емельяненко может провести бой уже в этом году

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161027/1111397229.html

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