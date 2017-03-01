Александр Шлеменко: "Аршавин прославился фразой про ожидания. Человек, получающий деньги из бюджета, не может себя так вести"

Гостем редакции "СЭ" в среду стал известный боец MMA Александр Шлеменко. Он признался, что в детстве ему нравился Андрей Шевченко, и подчеркнул, что в других видах спорта хватает нормальных людей.

– Кто конкретно из футболистов вам не нравится своим поведением?

– Вот, например, у вас висит фотография Аршавина. Он, скажем так, прославился своим интервью, где сказал фразу "ваши ожидания – ваши проблемы". Я считаю, что человек, который получает, по большей части, деньги из бюджета, не может себя так вести. Конечно, далеко не все футболисты такие. Много нормальных ребят, ситуация меняется в хорошую сторону.

– Есть ли футболисты или хоккеисты, которые вызывают ваше уважение?

– Долгое время мне нравился Андрей Шевченко, когда он еще играл. Даже не знаю, почему. Конечно, есть ребята в том же нашем "Авангарде" или других хоккейных клубах. Я не говорю, что все плохие. Просто так бывает, что если кто-то скажет или сделает что-то негативное, это сразу вызывает резонанс. Если человек скажет: "Всем спасибо, всех уважаю", – это не вызовет никакого эффекта. А если я приду и заявлю, что всех ненавижу и всех убью, – это сразу подхватят. Но таких людей, оставивших негативный след, можно пересчитать по пальцам. Но много ведь есть и хороших ребят.

Полностью интервью Шлеменко – в ближайшее время в "СЭ"