15:10 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Александр Шлеменко: "Аршавин прославился фразой про ожидания. Человек, получающий деньги из бюджета, не может себя так вести"

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Гостем редакции "СЭ" в среду стал известный боец MMA Александр Шлеменко. Он признался, что в детстве ему нравился Андрей Шевченко, и подчеркнул, что в других видах спорта хватает нормальных людей.

– Кто конкретно из футболистов вам не нравится своим поведением?

– Вот, например, у вас висит фотография Аршавина. Он, скажем так, прославился своим интервью, где сказал фразу "ваши ожидания – ваши проблемы". Я считаю, что человек, который получает, по большей части, деньги из бюджета, не может себя так вести. Конечно, далеко не все футболисты такие. Много нормальных ребят, ситуация меняется в хорошую сторону.

– Есть ли футболисты или хоккеисты, которые вызывают ваше уважение?

– Долгое время мне нравился Андрей Шевченко, когда он еще играл. Даже не знаю, почему. Конечно, есть ребята в том же нашем "Авангарде" или других хоккейных клубах. Я не говорю, что все плохие. Просто так бывает, что если кто-то скажет или сделает что-то негативное, это сразу вызывает резонанс. Если человек скажет: "Всем спасибо, всех уважаю", – это не вызовет никакого эффекта. А если я приду и заявлю, что всех ненавижу и всех убью, – это сразу подхватят. Но таких людей, оставивших негативный след, можно пересчитать по пальцам. Но много ведь есть и хороших ребят.

Полностью интервью Шлеменко – в ближайшее время в "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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lanchakov83

О, вот и питерские выскочили. Странно, что никто еще не рассказал, про частную компанию Газпром и спонсорские контракты Зенита.

16:11

Свинству Бой!

думал нормальный, а оказался ..удак с отбитыми мозгами.

16:05

Fragile

Ага, ты чё там из бюджета пилишь? Тогда молчи, а я уж тут выскажусь по полной!

15:59

Тополь-М

Негатив, в том числе, вызывают такие вот тупые интервью. О чем оно, для чего?

15:45

Уралмашевец

Очень неприятно, когда специалист в одном виде спорта высказывает свое мнение о специалистах в другом виде спорта. Каждый должен делать свое дело и не лезть в чужое. Тем более, когда за спиной критика тоже есть косяки...

15:44

Ю.Ю.

Ну да, ну да... А человек, дисквалифицированный на 3 года за допинг, имеет полное право учить других.

15:39

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