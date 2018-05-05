Александр Емельяненко: "Не сомневался в победе с первой минуты"

Александр Емельяненко, одержавший победу нокаутом над бразильцем Гонзагой в рамках турнира по ММА в Екатеринбурге, заявил, что был готов к тому, что соперник попытается затащить его в партер и отметил, что не сомневался в своей победе с первой минуты поединка.

- Я знал, что соперник попытается перевести меня в партер и измотать там, использовать свои сильные стороны. Как показал бой, его сильные стороны против меня оказались неэффективны. Я готовился, много работал и показал всем людям, особенно далеким от смешанных единоборств, что того, кто находится в партере внизу, не так легко победить.

- Соперник был неплох, учитывая, что он два года не выступал?

- Он пытался контролировать, но никакой опасности не представлял. Я не сомневался в победе с первой минуты. Если вы оцениваете Гонзагу после двухлетнего перерыва - оцените меня после трехлетнего (Алексей МАКСИМОВ)

Емельяненко учичтожил Гонзагу. Как это было.