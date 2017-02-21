Сегодня Каспарайтис получит право играть за сборную Литвы

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис сегодня получит право играть за сборную Литвы, сообщает ТАСС. 44-летний хоккеист выйдет на лед в матче чемпионата страны в составе вильнюсского "Хокки панкс". У ветерана есть литовский паспорт, но для смены спортивного гражданства в хоккее он должен четыре года провести в национальном чемпионате Литвы. Три сезона он уже отыграл, проведя по паре матчей за "Хокки панкс".

- Я очень рад тому, что после сегодняшней встречи получу право выступления за сборную. Если буду в приличной физической форме, в 2018 году готов защищать честь Литвы на международной арене, - сказал Каспарайтис.

Каспарайтис начинал карьеру в московском "Динамо", в 1992 году уехал в НХЛ, где выступал в "Айлендерс", "Питтсбурге", "Колорадо" и "Рейнджерс" до 2007 года (с перерывом на локаут-2004/05, который игрок провел в "Ак Барсе"). В 2007 году он вернулся в Россию и играл за СКА два сезона, после чего завершил карьеру. Выступления в составе "Хокки панкс" он возобновил в 2014 году.