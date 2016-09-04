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Юусо Хиетанен: "Серия буллитов – всегда лотерея"

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Защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен после поражения от "Авангарда" (2:3Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что обе команды стремились к победе. По словам Хиетанена, "Динамо" было близко к успеху, передает корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Обе команды хотели победить сегодня, – подчеркнул Хиетанен. – Серия буллитов – всегда лотерея. "Динамо" было близко к успеху, но немного не хватило. Мы хорошо начали сезон. Теперь отправимся на выезд после этих шести матчей. Сегодня было много болельщиков – большой день для Юрия Бабенко.

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