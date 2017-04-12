Илья Воробьев: "Катастрофическая разница бросков? Вы состав нашего соперника видели?"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от СКА (1:2 2ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что его подопечные отдали все силы в этой встрече и теперь начнут подготовку к четвертой игре, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Сергей Яременко. Напомним, что счет в серии 2-1 в пользу армейского клуба.
– Хорошая игра – отметил Воробьев. – У нас в Магнитогорске сейчас полвторого ночи. Ребята бились, все отдали. Готовимся к следующей игре.
– Почему второй матч подряд такая катастрофическая разница бросков в первом периоде?
– А вы состав нашего соперника видели? Я вот их всех знаю по сборной. По разным сборным. У нас сильный соперник.
– Изменились ли вещи, о которых вы говорили после первого матча?
– Я уже забыл первый матч. Уже к четвертому готовимся.
krasnoyar
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23:52 12 апреля