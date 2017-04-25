Алексей Шевченко: "Антипин может перейти в "Баффало"

Обозреватель "СЭ" Алексей Шевченко во время онлайн-трансляции в официальном "Фейсбуке" издания заявил, что защитник магнитогорского "Металлурга" Виктор Антипин может продолжить карьеру в НХЛ. 24-летний хоккеист может подписать контракт с "Баффало", в котором выступает его соотечественник защитник Дмитрий Куликов.

Напомним, что Антипин выступает за "Магнитку" с 2012 года. В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он записал на свой счет 24 (6+18) очка в 59 играх, а также набрал 11 (7+4) очков в 18 встречах плей-офф. Всего в КХЛ на его счету 135 (53+82) очков в 345 матчах.