Жена Варди потратила 40 тысяч фунтов на перелет частным самолетом в Петербург

Жена форварда сборной Англии Джейми Варди Ребекка потратила большие деньги, чтобы посмотреть матч команды против сборной Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Как информирует Mirror, она нанял частный самолет, чтобы добраться в Санкт-Петербург. Дорога в обе стороны обойдется ей в 40 тысяч фунтов. Все ее затраты на пребывание в России, по подсчетам журналистов, составят около 140 тысяч. Сюда включены стоимость проживания, оплата услуг охраны и прочие траты. Также 36-летняя супруга футболиста взяла с собой четверых детей.

Отметим, что Ребекка Варди проживает в пятизвездочном отеле в Санкт-Петербурге, но сборная Англии в этом городе не играла. Матч с Колумбией пройдет в Москве.

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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