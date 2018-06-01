Йозеф Блаттер: "Внедрение VAR на ЧМ в России является большой ошибкой"

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выразил мнение, что систему видеопомощи арбитрам (VAR) не стоило внедрять на таком крупном международном турнире, как чемпионат мира​.

- Я уже много раз говорил, что подобные правила действительно могут положительно сказаться на футболе. Однако вводить их необходимо с умом, - цитирует Блаттера RT. - Внедрение VAR на соревновании такого уровня, как мундиаль, является большой ошибкой, так как его участники в большинстве случаев никогда не сталкивались с данной системой ни на внутреннем, ни на международном уровнях. Поэтому я считаю, что это было сделано слишком рано. Но решение уже принято, и нам остаётся только наблюдать за тем, что из этого получится.

Ранее Блаттер раскритиковал увеличение числа команд–участниц чемпионата мира по футболу до 48 сборных.

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