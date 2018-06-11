Йосип Пиварич: "Первые впечатления от России – отличные. Санкт-Петербург – прекрасный город"

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич на пресс-конференции после прибытия команды в Россию на чемпионат мира-2018 подчеркнул, что балканцы готовы к турниру. Игрок обороны "шахматных не стал выделять кого-то из соперников по группе, но отметил силу сборной Аргентины.

– Рад быть здесь, – начал Пиварич. – У нас отличная атмосфера в команде, мы готовы к турниру. Для нас очень важно выступить успешно. Возможно, самым сложным соперником по группе будет Аргентина. Исландия тоже очень хороша. Но сейчас мы думаем о Нигерии, потому что первая игра очень важна для нас.

– Какие у вас первые впечатления от Санкт-Петербурга и тренировочной базы?

– Мы прибыли в Россию всего несколько часов назад. Но первые впечатления отличные. Санкт-Петербург – прекрасный город.

– Последний сезон вы провели в киевском "Динамо". Знаете ли вы русский язык?

– (Говорит по-русски) Спасибо. Я понимаю по-русски, но плохо говорю. (Гоша ЧЕРНОВ, Игорь НОВИКОВ)

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Команда Златко Далича сыграет в группе D с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).