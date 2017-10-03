Владимир Путин: "Кубок конфедераций выявил недоработки. Надо учесть их при подготовке к ЧМ-2018"

Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 призвал учесть недоработки, которые выявил Кубок конфедераций. Глава государства отметил, что навигация во время турнира оставляла желать лучшего.

- Важно проанализировать как позитивный опыт проведения Кубка конфедераций, так и проблемные места. Недоработки есть в сфере общественного транспорта, продажи сувениров. Навигация оставляла желать лучшего. Все это следует учесть в ходе подготовки к ЧМ. Конечно, болельщики ждут, что и футболисты сборной России покажут достойную игру, будут выходить на каждый матч с полной отдачей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.