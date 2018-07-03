Владимир Петкович: "Сборная России может преподнести сюрприз"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович на пресс-конференции после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от Швеции (0:1) отметил, что считает фаворитом турнира сборную Бразилии.

– Почему со Швецией так тяжело играть?

– Они не были фаворитами, но прошли Италию в стыковых матчах, оставили Германию без плей-офф. Все думали, что Швеция – несложная команда, но всякий раз она показывала, что с ней тяжело. Почему? Шведы выстраиваются в два ряда при обороне, трудно взломать ее.

– Почему вам не удалось показать свою игру?

– Мы хотели играть иначе, старались больше атаковать через фланги. Но в первом тайме мы были слишком медлительны, делали неточные пасы. Медленно продвигались вперед. Нужно было больше диагональных передач.

– Кого вы считаете фаворитом чемпионата мира?

– Все вышедшие в четвертьфинал заслуживают этого. Многие топ-сборные вылетели, и это хорошо для футбола – это значит, что на чемпионате мира нет футбола второго класса, против каждого соперника нужно играть по максимуму. На мой взгляд, Бразилия – фаворит. В психологическом плане важно то, что Бельгия сделала. Да и сборная России может преподнести сюрприз. (Гоша ЧЕРНОВ)

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