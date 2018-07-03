На памятнике легендарному футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия неизвестные написали "England" (Англия).

Впоследствии данная надпись была размазана - сейчас разобрать буквы невозможно.

Вандалы написали на памятнике Федору Черенкову "Англия". Фото twitter.com

Игра началась в 21.00 по московскому времени. На встрече присутствуют несколько тысяч болельщиков из Англии.

Памятник Черенкову был установлен в 2015 году у трибуны D стадиона "Спартак".

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Колумбия - Англия.