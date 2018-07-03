21:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Вандалы написали на памятнике Федору Черенкову "Англия"

Вандалы написали на памятнике Федору Черенкову "Англия". Фото Илья АНДРЕЕВ, "СЭ" Вандалы написали на памятнике Федору Черенкову "Англия". Фото Илья АНДРЕЕВ, "СЭ" Вандалы написали на памятнике Федору Черенкову "Англия". Фото twitter.com
Вандалы написали на памятнике Федору Черенкову "Англия". Фото Илья АНДРЕЕВ, "СЭ"

На памятнике легендарному футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия неизвестные написали "England" (Англия).

Впоследствии данная надпись была размазана - сейчас разобрать буквы невозможно.

Вандалы написали на памятнике Федору Черенкову "Англия". Фото twitter.com
Вандалы написали на памятнике Федору Черенкову "Англия". Фото twitter.com

Игра началась в 21.00 по московскому времени. На встрече присутствуют несколько тысяч болельщиков из Англии.

Памятник Черенкову был установлен в 2015 году у трибуны D стадиона "Спартак".

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Колумбия - Англия.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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