18:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В РФС ожидают аншлага на матче Россия - Турция


Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович сообщил, что организаторы товарищеского матча между сборными России и Турции по футболу ожидают аншлаг на "ВЭБ-Арене".

Максимальная вместимость арены, которая является домашней для московского ЦСКА, составляет 30 тыс. человек. Игра с турками, которая пройдет 5 июня (начало – 19.00 по московскому времени), станет заключительной для сборной России перед чемпионатом мира.

– Есть проблема с сектором, где должны быть турецкие болельщики, на этом секторе 1200 мест, а турецкая федерация обещает 200 человек, – цитирует ТАСС Карповича. – Мы туда уже сажать никого не будем. На игре должен быть полный стадион, на матче ориентировочно будет около 27 тысяч человек.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5261899

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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