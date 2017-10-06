В Англии стадион в Екатеринбурге назвали уродским

Британское издание The Telegraph сделало подборку самых уродских стадионов, на которых проходили матчи чемпионатов мира. В списке оказался и стадион в Екатеринбурге. Ранее директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что временные трибуны на этой арене выглядят необычно и странно. При этом он подчеркнул, что вид на поле с них открывается потрясающий.

Отметим, что в списке оказались такие стадионы, как "Мозес Мабида" в ЮАР, "Олимпиаштадион" в Германии, "Грин поинт" в ЮАР, "Арена дас Дунас" в Бразилии, "Тэгу" в Южной Корее, "Арена Коринтианс" в Бразилии, "Чеджу" в Южной Корее, "Амазония" в Бразилии, "Мунхак" в Южной Корее.