Ущерб от невыхода сборной Италии на ЧМ-2018 для экономики страны составит 1 миллиард евро

Бывший президент Национального олимпийского комитета Италии Франко Карраро считает, что убытки для экономики страны от невыхода сборной на чемпионат мира 2018 года в общей сложности составят около 1 миллиарда евро. По его словам минимальный ущерб может составить 500 миллионов евро.

Напомним, сборная Италии не смогла попасть на ЧМ-2018, проиграв по сумме двух стыковых матчей Швеции (0:1 - на выезде, 0:0 - дома).

- Грубо говоря, убытки составят 500-600 миллионов, - цитирует Goal Карраро. - Но стоит понять, говорим мы о прямых, или косвенных потерях. Вторые, скорее всего, будут больше миллиарда.

Италия впервые с 1958 года не смогла попасть на чемпионат мира. Предстоящее мировое первенство станет третьим, на котором не сыграет "Скуадра Адзурра" - в 1930 году команда получила приглашение от ФИФА на турнир, но отказалась от плавания в Уругвай, где был сыгран первый в истории чемпионат мира.

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