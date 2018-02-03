03:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Украинцы купили 2 тысячи билетов на матчи ЧМ-2018, еще 30 тысяч подали заявки


Жители Украины во время первого этапа продажи приобрели 2087 билетов на матчи чемпионата мира-2018, сообщает "Футбол 24". Во время второго этапа ФИФА зафиксировала 30725 заявок от украинцев, которые попали в лист ожидания.

Напомним, Федерация футбола Украины отказалась выдавать аккредитации журналистам и не воспользовалась своей квотой билетов для болельщиков.

Дополнительная информация

https://football24.ua/ru/ukraincy_imejut_bolee_2_tysjach_biletov_na_matchi_chm_2018_v_rossii_eshhe_bolee_30_tysjach_podali_zajavki_n434421/

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