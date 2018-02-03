Украинцы купили 2 тысячи билетов на матчи ЧМ-2018, еще 30 тысяч подали заявки

Жители Украины во время первого этапа продажи приобрели 2087 билетов на матчи чемпионата мира-2018, сообщает "Футбол 24". Во время второго этапа ФИФА зафиксировала 30725 заявок от украинцев, которые попали в лист ожидания.

Напомним, Федерация футбола Украины отказалась выдавать аккредитации журналистам и не воспользовалась своей квотой билетов для болельщиков.