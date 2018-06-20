У иностранной болельщицы пропал рюкзак в столичной фан-зоне. Материальный ущерб - 200 тыс. рублей

Болельщица из Японии обратилась в столичные правоохранительные органы после пропажи у нее рюкзака в фан-зоне чемпионата мира на "Воробьевых горах".

- Зарегистрировано заявление гражданки Японии 1988 года рождения о том, что вечером во вторник, находясь в фан-зоне для болельщиков, она обнаружила пропажу рюкзака, в котором находились, ноутбук, видеокамера, iPhone, - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, материальный ущерб составил почти 200 тыс. рублей. Начата проверка.

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