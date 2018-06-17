Тренер сборной Коста-Рики: "Мы не потеряли веру в себя после поражения от сербов"

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поделился впечатлениями после матча со сборной Сербии (0:1) на ЧМ-2018. Он отметил, что его команда не потеряла веру в себя.

- Те, кто были на прежних чемпионатах мира, знают, что первые матчи - это очень сложное дело. У меня было впечатление, что первые минуты мы были близки к тому, чтобы забить гол, но и у сербов все получалось. Мы старались прессинговать, мы играли далеко от штрафной, пытались атаковать по флангам, думали, что это их слабое место, пытались выполнить свой план на игру. Но сербы забили со стандарта, что тут можно было сделать, - цитирует специалиста ТАСС. - Все матчи важны, мы играем с сильными командами, но намерения у нас те же самые, мы нацелены на выход из группы. Ничего еще не закончилось, нужно пробиваться вперед. То, что я увидел в раздевалке, говорит о том, что мы не потеряли веру в себя. У нас впереди сильные соперники, но кто знает, может у нас получится использовать свои шансы в матче с бразильцами.

Единственный мяч в этой игре забил Александр Коларов. Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018