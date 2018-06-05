Станислав Черчесов: "Идеальную сборную Черчесова вы увидите 14 июня"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча против Турции (1:1) отметил, что команда будет полностью готова к чемпионату мира-2018.

- Какой вы видите идеальную сборную под руководством Черчесова?

- Увидите 14 июня.

- Какие положительные стороны в игре сборной вы сегодня увидели?

- Много. Я серьезно. Эмоции другие, движение другое, понимание друг друга – тоже. Моментами видно, что уже получают удовольствие от игры. Организовали прессинг – забили. Дальше будет лучше.

- Закончилась серия товарищеских матчей…

- Контрольных.

- Довольны ли вы тем, как они прошли, и как оцениваете готовность команды к официальным матчам?

- В ноябре мы провели две хорошие игры с Аргентиной и Испанией, мы были в хорошем состоянии. В марте мы всегда неважно играем, поскольку только входим в сезон. С Францией и Бразилией нам не хватило шести игроков, которые могли бы играть в основном составе. Что касается Австрии, мы знали, что матч будет сложным. Не могу сказать, что команда из топ-5 мира, но это сильная сборная, которая несколько дней спустя обыграла Германию.

Сегодня тоже был очень хороший тест. Уругвайцы играют по той же системе, что и турки. Всех наших соперников по группе объединяет хорошая работа с мячом – как и сборную Турции. То есть в этой игре мы получили, что называется, три в одном. Понятно, не все удалось, потому что кто-то выбывает из строя. Но мы не собираемся на это ссылаться.

- У вас семь матчей подряд без побед. Не жалеете о том, что покинули Польшу и возглавили сборную? Ведь вас ждет чемпионат мира со всей ответственностью, которая с этим связана.

- Нет. Россия выступит хорошо! (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча

Все о сборной России по футболу //

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России