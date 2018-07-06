Станислав Черчесов: "Хорватам надо противопоставить и индивидуальные качества, и командную игру"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции перед четвертьфиналом ЧМ-2018 с Хорватией поделился мнением относительно противодействия сопернику в завтрашнем матче.

- Понятно, что одного игрока у хорватов выделить нельзя, - заявил Черчесов. - Потому что на каждой позиции играет футболист хорошего уровня. Внимание надо уделять всем. А то, что они и команда, и игроки высокого класса, мы знаем. Чтобы сыграть удачно, надо противопоставить и индивидуальные качества наших футболистов, и командную игру. Без этого невозможно.

- Испанцы много контролировали мяч, а хорваты отдавали пространство не раз. Будете готовы к тому, что они сами будут заманивать, давать атаковать и действовать вторым номером?

- Могу подтвердить: понятно, они играют в разный футбол. По ходу игры действуют по ситуации. Думаю, они будут варьировать свою тактику, как всегда делали. Нам это все надо учитывать и быть готовым ко всем ситуациям. На этом будем акцентировать внимание игроков. (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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